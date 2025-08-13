El 13 de agosto es un día marcado en el calendario de todos los amantes de la pólvora. La fecha en la que Elche reclama su sitio en el tronío mascleter. Todos esperan a la noche, con la gran palmera y las toneladas de castillos artificiales iluminando el cielo ilicitano. Y también al mediodía, cuando Elche regresa a sus orígenes. La mascletà cambia de ubicación, regresa al Puente de Altamira y La Alpujarreña realiza un disparo extraordinario que podemos seguir a través del programa especial de Fiestas de Elche en InformaciónTV.