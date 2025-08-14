El sol brillaba en el cielo y las temperaturas iban en aumento. El calor se concentraba en el centro de Elche mientras la pirotecnia Alpujarreña preparaba su mascletà para el concurso. Lo hacían con calma y tranquilidad, recordando que el año pasado fueron muchos los ilicitanos e ilicitanas que se perdieron su espectáculo por una tormenta veraniega. Esta edición, sin avisos de lluvia y con una ola de calor en todo el país, no se la perdería nadie. Y así fue. La pirotecnia Alpujarreña decidió realizar la misma mascletà que el año pasado, que se llevó el segundo puesto, para homenajear así a quienes se la perdieron el año pasado. Puedes seguir esta mascletà y mucho más en la programación especial de Fiestas de Elche en InformaciónTV