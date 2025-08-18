Nos trasladamos a Xixona, una localidad que no solo es conocida por su turrón, sino también por sus fiestas de Moros y Cristianos, una de las celebraciones más antiguas y singulares de la provincia de Alicante, documentada desde el siglo XVIII. Cada verano, la ciudad se llena de color, música y tradición para honrar a sus patrones, San Sebastián y San Bartolomé. Y todo arrancó el 26 de julio con el Día del Senyal, pero sus días grandes arrancan este próximo 23 de agosto para finalizar el día 25. Conocemos junto a Isabel López, alcaldesa de Xixona; Paco Jiménez, Capitán Moros Grocs; y Toni Morant Llinares, tesorero Federación de Fiestas, cuáles serán las claves de esta edición 2025.