Los Bomberos del Ayuntamiento de Alicante han partido hacia León para colaborar en la extinción de 26 incendios forestales que afectan al Valle de Valdeón y a la vertiente asturiana del Parque Nacional de Picos de Europa. La situación ha obligado al desalojo de ocho poblaciones, mientras las llamas amenazan un entorno de gran valor natural y turístico.

La Comunidad Valenciana ha movilizado un total de 156 efectivos, entre autobombas, drones, bomberos forestales de la Generalitat y cuerpos municipales de Alicante, Valencia y Castellón. Este refuerzo se suma a los equipos desplegados por las autoridades leonesas y asturianas, intensificando los esfuerzos para frenar el avance del fuego.

La compleja orografía de la zona, las altas temperaturas y la vegetación seca dificultan las labores de extinción, por lo que la coordinación entre comunidades autónomas se ha convertido en un factor clave. La llegada de los bomberos alicantinos y del resto de dotaciones valencianas supone un refuerzo significativo para proteger tanto a la población como al patrimonio natural del norte peninsular.