Agosto, el mes vacacional por excelencia, llega este año marcado por la contención. La subida de precios en viajes, alojamiento y restauración ha llevado a muchos alicantinos a optar por planes más cercanos y económicos, como escapadas de un día, visitas a pueblos próximos o actividades en la propia provincia. Aunque las playas y paseos marítimos conservan un ambiente animado, la pérdida de poder adquisitivo se deja notar en unas vacaciones más austeras.

El ocio familiar se adapta a la situación económica, priorizando planes que no requieren grandes desplazamientos ni reservas anticipadas. Se multiplican las actividades al aire libre, como rutas cortas, paseos por parques y visitas a espacios culturales cercanos. De este modo, los alicantinos buscan combinar entretenimiento y descanso dentro de su entorno habitual.