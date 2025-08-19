La jornada de este miércoles estará marcada por cielos nubosos desde primera hora, con posibilidad de precipitaciones dispersas en todo el territorio. Por la tarde se esperan chubascos y tormentas en el interior norte, que podrían desplazarse hacia otras zonas de la provincia.

Las temperaturas mínimas continuarán en ligero descenso: 16 grados en Villena y Pinoso, entre 19 y 21 en localidades como Alcoy, Orihuela o Dénia, y entre 22 y 24 grados en puntos del litoral como Torrevieja, Benidorm o Alicante. También se prevé un descenso en las máximas: en Benidorm se alcanzarán los 29 grados, en Calpe, Xixona o Alicante oscilarán entre 31 y 33, mientras que en Elche, Pinoso o Villena los termómetros llegarán a los 36 grados.

El viento soplará moderado de nordeste en el litoral y flojo variable en el resto de la provincia, con posibles aumentos ocasionales de intensidad durante la segunda mitad del día.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por tormentas en el tercio norte de la provincia, desde las 14:00 horas hasta las 23.