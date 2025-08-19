La vivienda de segunda mano en Alicante ha alcanzado precios históricos. En julio, según un informe de Fotocasa la ciudad ha escalado hasta los 2.831€ por metro cuadrado. Esta cifra supone un aumento del 15,2% respecto al año pasado, sitúandose un 4,3% por encima de la media nacional. Sin embargo, la capital alicantina no es la única afectada. La mayoría de municipios de la provincia sufren este tensionado mercado debido a la alta demanda y la escasa oferta. Benidorm encabeza esta lista con 3774€ por metro cuadrado. Además, Fotocasa apunta a que la Comunidad Valenciana acaba recientemente de superar el precio máximo que alcanzó en abril de 2007.