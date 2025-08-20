La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves, 21 de agosto, una jornada marcada por las tormentas y chubascos en buena parte de la provincia de Alicante. El episodio afectará tanto a las comarcas del interior como a la costa, con cielos cubiertos y lluvias que podrán ser localmente intensas en algunos puntos.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas en torno a los 32 grados en localidades como Alicante, Elche y Orihuela, mientras que en Dénia y Pinoso se alcanzarán los 31 grados. En el interior, los valores serán algo más suaves: 33 grados en Villena, 30 en Elda y 28 en Xixona, acompañados de mínimas que descenderán hasta los 16 en zonas del Alto Vinalopó y los 18 en L’Alcoià y la Foia de Castalla.

En el litoral, el ambiente será más templado en la madrugada, con mínimas que oscilarán entre los 20 y los 23 grados en Dénia, Calp, Torrevieja y Benidorm. A pesar de la inestabilidad atmosférica, la sensación de bochorno seguirá presente en las zonas costeras debido a la humedad.