Incendios, olas de calor, posibles aguaceros y un sinfín de eventos climatológicos están cada vez más presentes en esta época del año. El final del mes de agosto se prevé pasado por agua en la provincia de Alicante después de sufrir la ola de calor que ha dejado máximas cercanas a los 45º y la segunda noche más cálida desde que hay registros. Hablamos en "La Entrevista" con Samuel Biener, divulgador y meteorólogo del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, sobre los posibles episodios de lluvias y del análisis que se realiza desde la institución universitaria de los diferentes episodios acontecidos en Alicante y el resto del territorio nacional .