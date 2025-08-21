Agentes de la Policía Local de Elche, en coordinación con la Policía de la Generalitat, han desmantelado un centro clandestino de cuidado de personas dependientes instalado en una vivienda unifamiliar del municipio. La actuación se inició tras el fallecimiento de un joven de 34 años con parálisis cerebral, hecho que está siendo investigado por la Policía Nacional.

En el interior se encontraban varias personas con discapacidad y enfermedades neurológicas en condiciones insalubres: suciedad, alimentos en mal estado, falta de ventilación y presencia de numerosos animales sin control sanitario.

Los responsables, un matrimonio, carecían de licencia, permisos sanitarios o habilitación profesional, aunque cobraban a las familias entre 30 y 45 euros diarios por persona. Según las pesquisas, la actividad podría haberse prolongado desde 2016 en distintos domicilios.

La vivienda fue precintada y los internos realojados con sus familias. El caso ha sido puesto en conocimiento de Sanidad, Inspección de Trabajo y los servicios sociales