La jornada del viernes, 22 de agosto volverá a estar marcada por la inestabilidad atmosférica en la provincia de Alicante. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia chubascos y tormentas repartidos por todo el territorio, tanto en el litoral como en el interior, aunque acompañados de claros ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, los valores máximos se mantendrán similares a los del día anterior, con registros de 32 grados en Elche y Orihuela, 31 en Alicante y Dénia, y 30 en Elda, Pinoso, Villena y Calp. En la Marina Baixa, Benidorm alcanzará los 29 grados, mientras que Xixona se quedará en 28, siendo una de las localidades con temperaturas más suaves.

Las mínimas oscilarán entre los 15 grados previstos en Villena y los 23 en Benidorm y Torrevieja, lo que dejará madrugadas frescas en el interior y noches más cálidas en la costa. Pese a la bajada ligera de las máximas en algunas zonas, la humedad y las lluvias mantendrán un ambiente bochornoso en gran parte del litoral alicantino.