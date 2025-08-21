El mes de septiembre marca el regreso a las aulas y también uno de los periodos más intensos para las papelerías. En apenas unas semanas concentran gran parte de sus ventas anuales, impulsadas por la campaña de la vuelta al cole.

Para afrontar esta cita, los establecimientos del sector se preparan con antelación, ajustando pedidos y reforzando el stock con el objetivo de cubrir la alta demanda. Mochilas, cuadernos, carpetas, bolígrafos y todo tipo de accesorios encabezan la lista de productos más buscados.

En los últimos años también se han detectado cambios en los hábitos de compra, con un creciente interés por incorporar artículos electrónicos dentro del material escolar.

El mayor volumen de clientes se concentra en los días previos al inicio del curso, cuando las familias ultiman la lista de material escolar. Más allá del esfuerzo logístico que supone, esta campaña representa para las papelerías una ocasión para fidelizar a su clientela y compartir con ella el entusiasmo que genera el comienzo de un nuevo año escolar.