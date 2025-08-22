Con el mes de agosto llegando a su fin, los principales portavoces de los diferentes partidos políticos alicantinos comienzan a retomar su agenda. Limpieza, turismo o gestión del patrimonio son algunos de los asuntos protagonistas que marcarán los plenos en el Ayuntamiento de Alicante en las próximas semanas.

Repasamos junto a Rafa Mas, concejal del Ayuntamiento de Alicante por Compromís, las principales claves de la vuelta a la actividad y de cómo el bloque de izquierdas comienza a gestionar unos nuevos comicios municipales de cara a 2027.