El pequeño comercio de Alicante es esencial para la ciudad. Sin embargo, la competencia de las grandes superficies y las compras por Internet dificultan el día a día de estos comercios, entre otros obstáculos.

La Calle Quintana es una muestra de esta lucha y perseverancia por mantener la calidad, el trato familiar y los precios razonables frente a un mercado digitalizado. Además, dicha calle recibe cada verano a miles de turistas que buscan la calidad de sus productos, favoreciendo las ventas de estos negocios.