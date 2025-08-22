La provincia de Alicante vivirá un fin de semana marcado por el calor veraniego, aunque con diferencias entre el sábado y el domingo.

El sábado 23 de agosto se espera una jornada mayoritariamente soleada, con cielos despejados en buena parte del interior y algunas nubes en puntos del litoral. Las temperaturas máximas se situarán en torno a los 29–32 °C en la mayoría de municipios, alcanzando los 32 °C en Elx y Orihuela, mientras que las mínimas oscilarán entre los 14 °C de Villena y los 24 °C en Torrevieja.

El domingo 24 de agosto el ambiente será más caluroso y variable, con la presencia de intervalos nubosos en toda la provincia. Las máximas subirán, llegando hasta los 36 °C en Orihuela, los 35 °C en Elx y los 34 °C en Pinoso, Villena y Elda. En la costa, los valores se mantendrán entre los 31 °C y 33 °C, con mínimas que rondarán los 22–23 °C.