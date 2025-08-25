La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un hombre de 57 años como presunto autor de robos en viviendas habitadas en San Juan y Mutxamel.

El modus operandi del sospechoso seguía un patrón definido: accedía durante el día a los domicilios y si era sorprendido por los residentes, se hacía pasar por una persona desorientada pidiendo agua. Las víctimas bajaban la guardia y el individuo aprovechaba para sustraer dinero en efectivo y tarjetas.

El detenido, que contaba con numerosos antecedentes, ha ingresado en prisión.