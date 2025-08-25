La provincia de Alicante vivirá este martes 26 de agosto una jornada marcada por las altas temperaturas y cielos mayoritariamente despejados, con algunos internvalos nubosos en la Marina Alta y El Comtat.

En cuanto a las temperaturas, el calor será protagonista con máximas que alcanzarán los 36 ºC en Villena, 35 ºC en Alcoy, Elda, Pinoso y Orihuela, y 34 ºC en Elx y Xixona. En la costa, los valores serán algo más suaves pero aún elevados: 33 ºC en Alicante y Calp, 32 ºC en Dénia y 31 ºC en Benidorm y Torrevieja.

Las mínimas oscilarán entre los 19 ºC de Villena y Pinoso y los 24 ºC de Dénia, Benidorm y Torrevieja.