Solo el 6 % de los universitarios trabaja en Alicante, según el Instituto Valenciano de Estadística. La economía local, centrada en turismo y servicios, no ofrece oportunidades para retener talento.

Mientras tanto, los alquileres superan los 1.100 euros al mes y los jóvenes se enfrentan trabajos temporales y a escasa estabilidad laboral, lo que imposibilita su emancipación y les obliga a muchos a buscar futuro fuera de la provincia.

Desde Comisiones Obreras reclaman más presencia sindical para frenar esta precariedad.