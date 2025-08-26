La Agencia Estatal de Meteorología anticipa para este miércoles 27 de agosto una jornada marcada por una mezcla de condiciones climáticas que requerirán atención por parte de los habitantes y visitantes. Las temperaturas máximas se situarán en un rango amplio, oscilando entre los 33°C en la zona costera de Denia y los 37°C en el interior, específicamente en Orihuela, lo que refleja un ambiente cálido que predominará a lo largo del día.

Las mínimas, por su parte, descenderán hasta los 19°C en localidades como Villena y Pinoso, ofreciendo un contraste notable entre el día y la noche.El cielo se presentará mayoritariamente parcialmente nublado, con algunas áreas de la provincia enfrentándose a la posibilidad de lluvias ligeras. Lugares como Elda, con una mínima de 21°C, y Elche, con 25°C, podrían experimentar precipitaciones aisladas, mientras que Alicante capital y Xixona alcanzarán máximas de 34°C y 36°C respectivamente, combinando momentos de sol con intervalos de nubes. En las zonas costeras, como Torrevieja, donde se esperan 32°C de máxima, y Calpe, con 34°C, las temperaturas se mantendrán elevadas, acompañadas de una brisa moderada que podría influir en la sensación térmica.