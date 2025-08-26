La protectora de animales recuerda que su labor no entiende de horarios ni de días de descanso. Cada mañana se repite la misma rutina, imprescindible para garantizar el bienestar de todos los animales que esperan una segunda oportunidad. El verano siempre deja huella: agosto es un mes especialmente duro, marcado por el aumento de los abandonos y la dificultad para encontrar familias dispuestas a adoptar. En septiembre, sin embargo, la situación mejora ligeramente y se produce un repunte de adopciones. Muchas familias, ya de vuelta a la rutina, se animan entonces a incorporar un animal a su vida. Aun así, en esos primeros meses tras el verano conviven dos realidades: la esperanza de quienes consiguen un hogar y la tristeza de los que acaban de llegar al refugio.

Las razones por abandono son variadas, pero todas reflejan la misma falta de compromiso. Desde camadas no controladas hasta perros de caza que dejan de ser útiles para sus dueños, los casos se repiten año tras año. Por eso, desde la protectora insisten en la importancia de la educación y la responsabilidad. Un cachorro requiere paciencia, constancia y tiempo, algo que muchas personas no valoran antes de adoptar. Con una buena formación y un compromiso real, recuerdan, los abandonos podrían reducirse de manera considerable.

Aunque los refugios cuentan con ayudas de la Conselleria, el papel de la ciudadanía resulta imprescindible. Donaciones de dinero, comida o medicación marcan la diferencia en el día a día de un centro como este. Además, el problema ya no se limita únicamente a perros y gatos: en el último año ha aumentado el número de caballos y burros rescatados, muchos de ellos en condiciones muy precarias y necesitados de cuidados urgentes.

El mensaje final es claro: los animales no son objetos que se abandonan cuando dejan de ser útiles. Son compañeros de vida. Adoptar implica paciencia, responsabilidad y un compromiso para siempre. Quien decide dar el paso no solo transforma su propia vida, sino también el destino de aquellos que esperan, tras las rejas de un refugio, la oportunidad de volver a formar parte de una familia.