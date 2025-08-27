La provincia de Alicante afronta este jueves 28 de agosto una jornada marcada por el intenso calor y el contraste entre el sol en el sur y las nubes y lluvias en el norte.

En las comarcas de interior y sur, los termómetros alcanzarán valores muy altos. En Elx y Orihuela se esperan las máximas más elevadas, con 38 °C, mientras que en Alicante capital se llegará a los 36 °C. En localidades como Elda, Torrevieja y Pinoso, los registros rondarán los 34–35 °C, acompañados de cielos despejados.

En contraste, la mitad norte vivirá una jornada más inestable. Dénia, Calp y Benidorm tendrán cielos nubosos con chubascos o tormentas, aunque las temperaturas seguirán siendo altas, con máximas entre 31 y 34 °C y mínimas que se situarán en torno a los 23–24 °C. En el interior norte, Alcoy y Villena registrarán máximas de 33 °C, con intervalos nubosos y mínimas de 19–20 °C.

Las mínimas en la provincia se mantendrán elevadas, entre 19 °C en el interior y hasta 25 °C en la costa sur, lo que dejará una noche bochornosa.