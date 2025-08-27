Ocho meses después de recibir el título, Alicante confirma que ser Capital Española de la Gastronomía 2025 es una oportunidad real para reforzar su imagen y consolidarse como destino gastronómico de referencia.

Desde enero, la ciudad ha acogido presentaciones, degustaciones y rutas que han mostrado la riqueza de sus productos y la diversidad de un recetario en el que brillan los arroces alicantinos, el pescado fresco y las tapas tradicionales. Una combinación que refleja la unión entre el mar, la huerta y la tradición culinaria transmitida de generación en generación.

Los hosteleros destacan que este reconocimiento ha permitido atraer visitantes más allá de la temporada alta, manteniendo la actividad en otoño e invierno. La Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) subraya además que este año es clave para dar visibilidad al sector, promocionar los establecimientos y apoyar la formación de nuevos profesionales.

El turismo internacional sigue siendo mayoritario, con ingleses, alemanes, franceses e italianos como principales visitantes, mientras que el nacional se concentra sobre todo en los últimos meses del año. Esta combinación permite a la ciudad mantener un flujo constante de viajeros y aprovechar al máximo el impacto del título.

Alicante demuestra así que la capitalidad gastronómica no es solo un galardón, sino una herramienta para impulsar la economía, fidelizar a los turistas y proyectar su cocina al mundo.