Este jueves por la mañana, Manuel Ferrández Ruiz, propietario de la histórica Pirotecnia Ferrández, murió tras una explosión en las instalaciones mientras manipulaba material pirotécnico. La deflagración se produjo sobre las 9.30 horas y se escuchó a varios kilómetros. Además del fallecido, se registró un herido leve, y la Guardia Civil investiga las causas del accidente laboral.

La empresa, con más de 130 años de historia, es responsable de la Nit de l’Albà de Elche y las mascletàs de Hogueras de San Juan en Alicante, incluida la del pasado 20 de junio en Luceros, supervisada por Manuel Ferrández.

El Ayuntamiento de Redován ha decretado un día de luto oficial y entidades festivas han mostrado su solidaridad ante esta pérdida. La explosión recuerda los riesgos de la manipulación de material pirotécnico, aunque la Pirotecnia Ferrández sigue siendo un referente de tradición y profesionalidad en la provincia.