En la previa del inicio de la competición para el Hércules el técnico, Rubén Torrecilla, aseguró sentirse "satisfecho" por el trabajo realizado durante la pretemporada y resaltó que "tenemos un grupo muy unido y que mientras yo esté aquí no se negocia el trabajo y dejárselo todo por el club". El técnico tiene una plantilla más compensada que en el ejercicio anterior y destaca que pelear por el ascenso es el objetivo aunque "centrados en el partido a partido".

Sobre el mercado no descartó un último refuerzo, en concreto la llegada de un portero Sub 23 para completar la plantilla. Tras una pretemporada que ha generado mucha ilusión y con cerca de once mil abonados. La competición oficial arranca el sábado en el Rico Pérez a las 21:30 horas ante el Tarazona.

Por último, descartar que Ibiza y Hércules han solicitado un cambio de horario en la segunda jornada de Liga para no jugar a las 16:00 con el calor que aún hace en estas fechas en la isla. Torrecilla lo catalogó de "inhumano". Además, hay dificultades para conseguir vuelo en concreto para esa fecha y horario. La RFEF debe responder en breve.