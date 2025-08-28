La jornada de este viernes 29 de agosto en la provincia de Alicante vendrá marcada por el calor moderado y los cielos variables según las comarcas.

En el sur e interior, el ambiente será más soleado y caluroso. Elx y Orihuela registrarán las máximas más altas, con hasta 35 °C, mientras que en Pinoso se alcanzarán los 33 °C y en Villena los 32 °C, con mínimas más frescas que rondarán los 16–17 °C.

En el litoral y norte, la situación será diferente: Dénia, Benidorm y Alicante tendrán cielos con intervalos nubosos y temperaturas más suaves, con máximas entre 29 y 31 °C y mínimas más elevadas, en torno a los 22–23 °C. Calp, en cambio, disfrutará de una jornada soleada con 30 °C de máxima.

En el interior norte, Alcoy, Elda y Xixona tendrán nubosidad abundante y máximas entre 31 y 33 °C, con mínimas cercanas a los 18 °C. En la franja costera sur, Torrevieja alcanzará los 32 °C, aunque con mínimas muy altas de 24 °C, lo que mantendrá un ambiente bochornoso durante la noche.