La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que más de 250.000 vehículos circulen por las carreteras de la provincia de Alicante durante la Operación Retorno del verano 2025. La operación comenzará a las 15:00 horas de este viernes y se prolongará hasta las 24:00 horas del domingo 31 de agosto, afectando también a Castellón y Valencia, con medidas especiales de regulación y ordenación del tráfico.

En toda la Comunidad Valenciana, los desplazamientos durante este verano superan ya los 13,7 millones, un 2,25% más que en el mismo periodo del año pasado, y a nivel nacional se esperan más de 5 millones de movimientos de largo recorrido, de los cuales cerca de 627.000 corresponden a la región. Además, la fase final de la Operación Paso de Estrecho, que se extiende hasta el 15 de septiembre, incrementará la circulación en el Corredor Mediterráneo, especialmente en la A-7 y la AP-7.

La DGT recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad, usar cinturón y sistemas de retención infantil, descansar cada dos horas en trayectos largos y no utilizar el móvil al volante. Los tramos más conflictivos en Alicante se concentran en la A-70, en todos los accesos y salidas de la circunvalación, y en la N-332, especialmente en los accesos a Altea, El Altet, Santa Pola y Torrevieja.

Se prevén picos de tráfico el viernes y el sábado por la tarde, así como el domingo por la mañana y la tarde. La DGT insiste en planificar los viajes y extremar la precaución para garantizar la seguridad de todos los conductores durante este fin de semana de retorno.