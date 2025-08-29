La provincia de Alicante cerrará agosto con un fin de semana estable y temperaturas veraniegas.

El sábado amanecerá con cielos despejados en todo el territorio. Las mínimas subirán ligeramente: Villena registrará 16 grados, Alcoy, Elda o Pinoso alcanzarán los 19, y en el litoral, localidades como Alicante, Benidorm o Torrevieja rondarán los 23. Las máximas no variarán respecto a jornadas anteriores, con 32 grados en Dénia, Calpe o Alicante, y hasta 35 en zonas del interior como Orihuela o Villena.

El domingo también comenzará con cielos despejados que se mantendrán durante todo el día. Las mínimas se repetirán: 16 grados en Villena, alrededor de 20 en Alcoy, Xixona o Elche, y 23 en puntos costeros como Alicante, Torrevieja o Dénia. Las máximas descenderán ligeramente, marcando 30 grados en Alicante, Calpe o Benidorm; unos 32 en localidades del interior como Elche, Alcoy o Pinoso; y hasta 34 grados en Orihuela.

En conjunto, se espera un fin de semana soleado, con temperaturas algo más suaves el domingo, aunque todavía marcadas por el calor típico del final del verano.