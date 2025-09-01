El inicio de septiembre trae consigo la vuelta a la actividad en la agenda política. El jefe del Consell, Carlos Mazón, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, han visitado la mañana de este lunes las obras del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria La Almadraba.

Según ha detallado, la actuación del CEIP La Almadraba cuenta con un presupuesto de 13,5 millones de euros, un 3,25 % más que el presupuesto inicial, "que garantizarán que más de 700 niños de La Condomina cuenten con un colegio moderno y adaptado a las necesidades actuales".

El CEIP La Almadraba consta de tres edificios que se están construyendo sobre una parcela de 12.268 metros cuadrados. El bloque destinado a Infantil se organizará en una sola planta e incluirá 15 aulas, todas ellas con aseos compartidos y salida directa hacia las zonas exteriores.