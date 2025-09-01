La jornada de este martes 2 de septiembre estará marcada por cielos nubosos, con la posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada en el litoral, aunque tenderán a remitir a lo largo de la mañana.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, con valores de 13 grados en Villena, 16 grados en Alcoy, Xixona y Elda, mientras que en la franja litoral —en municipios como Alicante, Benidorm o Calpe— se situarán en torno a los 21 grados.

En cuanto a las máximas, subirán ligeramente en el interior de la provincia, alcanzando los 31 grados en localidades como Pinoso, Elda o Elche, y llegando a los 34 en Orihuela. Por el contrario, en la costa se espera un leve descenso, con registros que rondarán los 30 grados en puntos como Torrevieja, Dénia o la propia ciudad de Alicante.