El Museo de Aguas y los Pozos de Garrigós presentan una nueva programación que combina música, teatro, tradición y actividades divulgativas para todos los públicos. Tras recibir más de nueve mil visitantes en verano, con un récord de tres mil durante la ola de calor, Aguas de Alicante consolida su papel como motor cultural de la ciudad.

El calendario incluye conciertos de artistas locales como Inma Serrano o Marina Payá, representaciones familiares, ciclos de cine y fotografía, además de lecturas dramatizadas en los Pozos de Garrigós. También habrá espacio para la tradición con la colaboración de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante, el belén de la Hoguera Puente Villavieja y el Mercat cultural de diciembre. Con un presupuesto de 7.600 euros, la entidad apuesta por un otoño en el que cultura y agua vuelven a unirse en Alicante.