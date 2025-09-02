Durante las obras de conexión peatonal entre el parque de la Ereta y el portón de acceso al castillo de Santa Bárbara, los técnicos han identificado un alto riesgo de desprendimiento de material pétreo desde el macizo rocoso. Ante esta situación, se ha procedido a la paralización inmediata de los trabajos desde el pasado 19 de agosto, prohibiendo también el acceso de personal a la zona afectada. Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un contrato de emergencia dotado con 1,5 millones de euros, destinado a la protección y contención del material rocoso inestable bajo el macho del castillo.