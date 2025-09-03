El lunes 8 de septiembre comienza el curso escolar en Alicante, con más de 300.000 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria regresando a las aulas tras las vacaciones. Los colegios trabajan estos días para tener todo listo: organización de aulas, horarios y profesorado.

La prevención del acoso escolar es uno de los principales retos. Centros como el Colegio María Auxiliadora aplican programas que involucran a alumnos, docentes y familias, creando un entorno seguro y fomentando la detección temprana de problemas.

“El trabajo de preparación comienza meses antes”, explica el director del Colegio Salesianas Alicante. Desde julio se organiza el calendario, se ajustan los equipos docentes y se planifican las actividades, garantizando que el inicio de curso sea fluido y centrado en los alumnos.

Las jornadas de puertas abiertas también refuerzan el vínculo con las familias, generando confianza y acompañando la educación a lo largo del año. Un inicio de curso que combina planificación, ilusión y compromiso de toda la comunidad educativa.