La provincia de Alicante vivirá este jueves 4 de septiembre una jornada plenamente veraniega, marcada por el cielo despejado y un ascenso térmico que hará notar el calor, sobre todo en las zonas de interior. Los termómetros alcanzarán los valores más altos en Orihuela y Villena, donde se esperan 36 °C, mientras que en Pinoso y Elda también se rondarán los 35 °C. En Elx la máxima será de 33 °C, con mínimas en torno a los 19 °C.

En la franja litoral, las temperaturas serán algo más moderadas pero con noches muy cálidas. Benidorm no superará los 29 °C, aunque registrará mínimas tropicales de 23 °C. En Torrevieja, Alicante, Calp y Dénia las máximas se situarán entre los 31 y 32 °C, con mínimas en torno a los 21 °C.

En el interior norte, Alcoy y Xixona alcanzarán máximas de 34 y 31 °C respectivamente, con mínimas más frescas, entre los 18 y 19 °C.