Paco Peña hizo balance del mercado de fichajes del Hércules tras el cierre del mismo y se mostró "contento con el trabajo realizado". Sobre todo destacó que se ha logrado más polivalencia en los puestos para que Rubén Torrecilla "tenga siempre más opciones donde elegir". Cree que el equipo tiene margen de mejora tras arrancar el campeonato superando al Tarazona por la mínima.

Peña asume esta temporada que el objetivo debe ser "estar arriba y ascender." No le preocupa en especial ningún rival y espera una temporada con dificultades, pero que se puedan ir superando. Destacó también la unión en el vestuario y lamentó, en especial por los aficionados, que los horarios lleguen tarde y sean problemáticos para que los abonados puedan acudir al Rico Pérez.