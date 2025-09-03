Mutxamel vive ya la cuenta atrás para sus Fiestas de Moros y Cristianos 2025, declaradas de Interés Turístico, que se celebran del 7 al 13 de septiembre en honor a la Mare de Déu de Loreto. Con un programa cargado de actos emblemáticos —desde la Entrada de Bandas hasta las Embajadas, pasando por las Guerrillas y la esperada Entrega de Banderas—, el municipio se prepara para acoger a miles de vecinos y visitantes que cada año llenan sus calles de pólvora, música y tradición.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García, repasa en InformaciónTV el valor histórico y cultural de estas fiestas, que reúnen a más de 5.000 festeros y en las que este año las comparsas Els Pacos y Contrabandistas asumen las capitanías. Además, se pone en valor el compromiso del Ayuntamiento y de la Comisión por reforzar la seguridad, impulsar la participación juvenil y lograr la declaración de Interés Turístico Nacional.