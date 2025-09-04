La Generalitat Valenciana ha dado un paso más en el desdoblamiento de la conducción principal del trasvase Júcar-Vinalopó, una infraestructura clave para garantizar el suministro de agua a los agricultores del sur de Alicante. El proyecto, valorado en 40 millones de euros, se encuentra en fase de supervisión, con la licitación prevista en breve.

Actualmente, ya están en marcha los tramos 1 y 2 del postrasvase, con una inversión de 33 millones de euros destinada a modernizar el riego en 30.000 hectáreas de cultivos en municipios como Agost, Elche, Novelda, Petrer y Monforte del Cid. El primer tramo entrará en funcionamiento en cuatro meses y el segundo estará listo en verano de 2026.

En el mismo acto, se presentó la campaña 2025-2026 de la Uva Embolsada del Vinalopó, producto con Denominación de Origen Protegida que genera más de 11.000 empleos y representa un símbolo de tradición agrícola y calidad para la comarca.