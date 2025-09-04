FEMPA, en colaboración con AIDIMME y con el respaldo de la Diputación de Alicante, ha presentado un ciclo de cinco talleres gratuitos orientados a facilitar la adopción de tecnologías de fabricación aditiva —impresión 3D— en las empresas de la provincia. La iniciativa pretende acercar esta tecnología al tejido empresarial alicantino, impulsar la competitividad e integrar la innovación y la sostenibilidad en las cadenas de valor.

En la presentación participaron Samuel Félix Vicente, responsable de Transferencia de Tecnología y Conocimiento de AIDIMME, y Andreina Dávila Rodríguez, responsable del Industrial Lab de FEMPA, quienes destacaron la necesidad de acercar la impresión 3D a las pymes como herramienta de transformación industrial. Los talleres se celebrarán en el Industrial Lab de FEMPA a partir del mes de septiembre e incluirán contenidos actualizados sobre nuevos materiales, procesos y casos de éxito. La programación abarca desde los primeros pasos en fabricación aditiva con polímeros, hasta el uso de metales, el diseño inteligente y aplicaciones prácticas en entornos reales de producción.