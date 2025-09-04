El aviso llegó en julio: los bloques 23 y 25 de la calle Pascual de la Mata, en Carolinas Altas, habían sido vendidos a la empresa Hostelería Carrusel. Poco después, algunos inquilinos empezaron a recibir notificaciones de no renovación de sus contratos de alquiler.

Los vecinos, muchos de ellos mayores, familias con menores o personas con enfermedades crónicas, han denunciado públicamente una estrategia de “desahucio encubierto” bajo el argumento de reformas. La empresa, sin garantizar el regreso tras las obras, ya ha iniciado trabajos en una vivienda vacía del bloque 23, pese a contar solo con licencia de obra menor. También ha instalado cámaras en las zonas comunes, lo que los residentes interpretan como una medida de presión.

El Sindicat de Barri Carolines respalda a los afectados y exige una solución justa. Los vecinos aseguran que no quieren marcharse y piden abrir una vía de diálogo con la empresa. Una reunión entre ambas partes está prevista en los próximos días.