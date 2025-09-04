Sant Joan d’Alacant se prepara para sus Fiestas del Cristo de la Paz 2025, que se celebrarán del 12 al 16 de septiembre. Las celebraciones comenzarán con el tradicional desfile de peñas y la Alborada, tras los preparativos de montaje los días 10 y 11.

La ofrenda de flores permitirá, como en años anteriores, que cualquier ciudadano participe después de las peñas y las reinas de las fiestas. Además, habrá conciertos, pasacalles, espectáculos pirotécnicos, actividades infantiles y competiciones deportivas, junto a acciones de concienciación como los puntos violeta del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas animan a todos a participar en estos días de tradición, alegría y devoción al Cristo de la Paz, que consolidan a Sant Joan como un referente festivo de la provincia.