La provincia de Alicante afronta un fin de semana con dos caras muy distintas en lo meteorológico. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sábado 6 de septiembre predominarán los cielos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 29 °C de Xixona y Benidorm y los 32 °C de Villena. Las mínimas serán relativamente frescas en el interior, con valores de 15 °C en Villena y 16 °C en Pinoso, mientras que en la costa se mantendrán en torno a los 22-24 °C, como en Torrevieja o Alicante.

El panorama cambiará el domingo 7 de septiembre, cuando se espera un ambiente más estable y un incremento térmico. Las máximas alcanzarán los 35 °C en Pinoso, Elda y Orihuela, y los 34 °C en Elche, mientras que en zonas costeras como Benidorm y Torrevieja se quedarán en torno a los 29-30 °C. Las mínimas también subirán ligeramente, con registros que irán desde los 16 °C en Villena hasta los 24 °C en Torrevieja.