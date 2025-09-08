La jornada del martes 9 de septiembre estará marcada por la inestabilidad atmosférica en toda la provincia de Alicante. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AMET), se esperan lluvias generalizadas acompañadas de cielos cubiertos en la mayoría de municipios.

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso notable respecto a días anteriores, quedándose entre los 24 °C de Alcoy, los 25 °C de Xixona y los 28 °C de Alicante como valor más alto. En el litoral, localidades como Benidorm, Dénia y Torrevieja rondarán los 27 °C, mientras que en el interior, ciudades como Elda, Villena o Pinoso no pasarán de los 26 °C.

Las mínimas oscilarán entre los 15 °C de Villena, los 16 °C de Pinoso y los 21 °C de Torrevieja, manteniendo un ambiente más fresco especialmente en el interior de la provincia.

La previsión apunta a que el martes será un día de paraguas en mano, con temperaturas contenidas y ambiente húmedo en buena parte del territorio alicantino.