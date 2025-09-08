Elche vuelve a destacar en el escaparate internacional del calzado. La ciudad se ha convertido en la localidad española con mayor presencia en la feria MICAM, que celebra en Milán su edición número 100 y medio siglo de historia.

En esta cita participan 106 expositores españoles y 135 marcas, de las cuales más de la mitad proceden de la Comunidad Valenciana. Elche cuenta con 38 stands, lo que supone un 36% del total, consolidando su liderazgo en un sector clave para la economía local.

El alcalde, Pablo Ruz, y el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruíz, han acompañado a las empresas ilicitanas durante la feria, destacando la importancia del calzado como motor económico y social. Las firmas locales han presentado ya sus nuevas colecciones de verano 2026 y valoran positivamente el interés despertado entre clientes y distribuidores internacionales.

La feria MICAM se celebra del 7 al 9 de septiembre y se mantiene como uno de los principales escaparates mundiales para la industria del calzado, donde Elche refuerza su papel de referente en moda, diseño e innovación.