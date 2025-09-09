Este miércoles 10 de septiembre, la provincia de Alicante presentará una clara dualidad térmica marcada por la geografía: el calor se intensifica en el interior y sur, mientras que el litoral norte se ve afectado por nubosidad y chubascos ocasionales, moderando las temperaturas.

Las temperaturas máximas superan los 30°C en amplias zonas del interior y sur de la provincia. Destacan los registros en Orihuela (33°C), Elda y Torrevieja (31°C), donde el ambiente será plenamente veraniego y los cielos, en su mayoría despejados. También se mantienen en niveles elevados localidades como Pinoso, Villena y Elche, con máximas cercanas a los 30°C. En cambio, las zonas costeras del norte y nordeste, como Benidorm, Calp o Dénia, experimentan una jornada más suave, con temperaturas que oscilan entre los 26 y 29°C y presencia de precipitaciones débiles, especialmente durante la primera mitad del día. Esta inestabilidad atmosférica ayuda a contener el calor y refresca el ambiente respecto al interior.

En cuanto a las temperaturas mínimas, también se aprecia un contraste marcado. Mientras que en el interior más septentrional, como Pinoso o Villena, los termómetros han descendido hasta los 13-14°C, en zonas costeras como Benidorm o Torrevieja las mínimas se han mantenido por encima de los 20°C, debido a la influencia marítima.