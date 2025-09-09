Mari Carmen Rodríguez, veterinaria clínica especializada en etología, nos habla en InformaciónTV sobre la importancia de entender las conductas naturales de nuestras mascotas y cuándo es necesario acudir a un profesional. A diferencia de los adiestradores, los veterinarios etólogos estudian el comportamiento desde un enfoque clínico, buscando causas médicas, psicológicas o ambientales que expliquen conductas problemáticas.

Entre los motivos más frecuentes de consulta se encuentran la ansiedad por separación, especialmente acentuada tras la pandemia, la agresividad y los miedos o fobias a ruidos, tormentas o petardos. Mari Carmen subraya que detectar estas señales a tiempo permite intervenir de manera efectiva y mejorar la calidad de vida del animal.