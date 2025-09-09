La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años en el puerto de Denia tras intervenir más de 7 kilogramos de cocaína ocultos en un doble fondo situado bajo el guarda objetos de un vehículo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de agosto, cuando agentes del destacamento de Fiscal y Fronteras de Denia observaron un turismo que levantó sus sospechas. Durante la primera comprobación, el conductor entregó de manera espontánea un frasco con 2 gramos de resina de hachís, lo que motivó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva.

El conductor resultó ser un turista que se dirigía a la isla de Ibiza utilizando un vehículo propiedad de un residente en las Islas Baleares.

En el registro del coche, los guardias civiles descubrieron un doble fondo encolado en el guarda objetos ubicado entre los asientos delanteros. Tras las manipulaciones necesarias y con ayuda de una palanqueta, se extrajo la pieza, hallando en su interior seis bolsas envasadas al vacío que contenían un polvo blanco. Posteriormente, se comprobó que se trataba de 7,028 kilogramos de cocaína.