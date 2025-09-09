Un impactante vídeo que circula por las redes sociales ha encendido las alarmas en Alicante. La grabación, realizada ayer lunes por un usuario en la estación de autobuses de la ciudad, muestra lo que parece ser una posible plaga de cucarachas dentro de la terminal.

Las imágenes, que no tardaron en viralizarse, han generado gran indignación entre los vecinos y viajeros habituales. Muchos cuestionan la limpieza del lugar y la eficacia de la gestión municipal, mientras otros piden medidas inmediatas para evitar riesgos de salubridad. El vídeo también ha abierto un intenso debate sobre la responsabilidad de las autoridades locales y la necesidad de protocolos más estrictos de higiene en espacios públicos concurridos.