La Fundación “la Caixa” ha presentado la nueva temporada de CaixaForum Valencia, cargada de exposiciones sorprendentes que invitan a descubrir, aprender y dejarse maravillar. Entre las propuestas destaca una espectacular muestra dedicada a los dinosaurios de la Patagonia, con una majestuosa réplica del dinosaurio más grande conocido, que nos transporta a la evolución y diversidad de estas criaturas que dominaron la Tierra.

Otra exposición imprescindible es Música y matemáticas. Del caos al cosmos, un recorrido interactivo que desvela cómo los números rigen los ritmos y patrones de la música, explorando la sonoridad de la naturaleza y la armonía de la materia. Y para la primavera, llega Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas, un viaje onírico que recorre las adaptaciones artísticas de Alicia a través del tiempo y distintas disciplinas, donde la imaginación no tiene límites.