Hidraqua ha logrado la certificación ISO 10002, que acredita la excelencia en la gestión de reclamaciones y la satisfacción de sus clientes en los más de 60 municipios que gestiona en Alicante, Valencia y Castellón. Esta norma internacional garantiza que cada consulta o reclamación de los usuarios se gestione de manera eficiente, transparente y cercana.

Según Isidoro Andreu, director de Clientes de Hidraqua, “esta certificación refuerza nuestro compromiso con los usuarios y nos permite mantener la cercanía y claridad en cada interacción”. Gracias a este estándar, la empresa puede identificar áreas de mejora, optimizar procesos internos y orientar la formación de su personal para ofrecer un servicio aún más eficiente.

Con esta acreditación, Hidraqua reafirma su apuesta por la calidad, la transparencia y la satisfacción del ciudadano, asegurando que cada usuario reciba la atención que merece en un servicio esencial como el agua.