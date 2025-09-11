Las calles de Mutxamel se llenaron de luz, música y color este miércoles con la esperada Entrada de Moros y Cristianos. Caballos, carrozas decoradas con esmero y guerreros a pie hicieron que el público se sumergiera en una auténtica fiesta de tradición y espectáculo.

La edición de este año destacó por varias efemérides: la comparsa Andaluces realizó su estreno, mientras los Pirates celebraron 75 años de historia. Otros aniversarios destacados fueron los 150 de los Contrabandistes, los 125 de los Moros del Cordó y el centenario de Els Pacos. Los boatos rindieron homenaje a lugares emblemáticos de la localidad, mezclando historia y creatividad en cada bloque del desfile.

El bando cristiano abrió con Andaluces y cerró con los Contrabandistes, que sorprendieron con una carroza monumental dedicada al Assut de Mutxamel, adornada con cascadas de agua y recuerdos fotográficos del pasado del municipio. Posteriormente, el bando moro, liderado por Els Pacos, recorrió la avenida con un boato dividido en cuatro bloques, llenos de jardines, flores y guerreros escoltando a sus capitanes, seguido por Zegríes, Xodios, Abencerrajes y los Moros del Cordó.

Durante varias horas, el público se mantuvo entregado, disfrutando de cada detalle de una tradición que sigue emocionando generación tras generación.