El viernes, 12 de septiembre, estará dominado por la estabilidad atmosférica en toda la provincia de Alicante. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a cielos despejados en la mayoría de comarcas, salvo en Alcoy, donde se espera alguna nubosidad pasajera.

En cuanto a las temperaturas, los registros serán algo más contenidos que en jornadas anteriores, aunque todavía con ambiente cálido, especialmente en el sur. Orihuela alcanzará los 33 ºC, mientras que en Elche se esperan máximas de 32 ºC. En la franja central, localidades como Elda, Villena y Pinoso marcarán en torno a 30-31 ºC, acompañadas de mínimas más frescas que rondarán los 15-17 ºC.

En el litoral, el calor también será protagonista pero algo más moderado. Alicante capital y Torrevieja alcanzarán los 31 y 29 ºC, respectivamente, con mínimas que apenas bajarán de los 22 ºC, lo que mantendrá una sensación de bochorno nocturno. En el norte, Calp y Dénia se moverán entre los 29 y 30 ºC, mientras que en Benidorm los termómetros oscilarán entre los 23 y 28 ºC, lo que ofrecerá un ambiente cálido pero sin excesos.